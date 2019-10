Champions, gruppo D: probabili formazioni di Lokomotiv-Atletico Madrid

Fonte: Con la collaborazione di Daniele Vitiello

Torna in campo questa sera la Champions League per il secondo turno della fase a gironi e tante emozioni tutte da vivere. Nel girone della Juventus, impegnata a Torino contro il Bayer Leverkusen in contemporanea, la Lokomotiv Mosca ospita in Russia l'Atletico Madrid di Diego Simeone, reduce dal pareggio con i bianconeri nel primo turno per 2-2 e da quello a reti inviolate in campionato contro i cugini del Real Madrid. Si tratta del quarto confronto tra queste due squadre ed i precedenti sorridono agli spagnoli: due vittorie, oltre ad un pareggio, e ben 11 reti segnate per i colchoneros, solo 4 per i russi. Arbitro della gara sarà l'israeliano Orel Grinfeld, mentre al VAR ci sarà il portoghese Joao Pinheiro.

Come arriva la Lokomotiv Mosca - La squadra di Jurij Sëmin sta attraversando un ottimo momento di forma. Nelle ultime cinque gare, infatti, sono arrivate quattro vittorie (tra cui quella all'esordio stagionale in Champions contro il Leverkusen per 2-1 in trasferta) ed un solo pareggio. Nell'ultimo turno di campionato i russi hanno anche superato lo Zenit, raggiunto al secondo posto in classifica. A centrocampo, assente Anton Miranchuk, mentre resta in dubbio l'impiego di suo fratello gemello Aleksei. Terminale offensivo della squadra sarà Smolov. Presente anche Joao Mario, arrivato in estate dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e autore di un inizio di stagione molto positivo.

Come arriva l'Atletico Madrid - Il pareggio di sabato scorso con il Real Madrid al Wanda Metropolitano ha lasciato la squadra di Simeone ad un punto dalla vetta della Liga, occupata proprio dagli uomini di Zidane. I colchoneros hanno vinto solo una partita nelle ultime cinque, contro il Maiorca in trasferta per 2-0. Mancherà Vitolo, oltre al lungodegente Vrsajlko e al giovane Garcés. Joao Felix potrebbe essere impiegato al posto di Vitolo largo a sinistra, con Morata e Diego Costa in tandem lì davanti.