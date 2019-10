Champions, gruppo G: le probabili formazioni di Zenit-Benfica

Fonte: Con la collaborazione di Francesco Ferrari

Nel Gruppo G di Champions League spicca la sfida tra Zenit San Pietroburgo e Benfica, che si aggiunge alla sfida tra l’Olympique Lione e il RB Lipsia. Una gara, che si giocherà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo con fischio d’inizio alle 21.05 e che sarà importante per gli equilibri del girone.

Come arriva lo Zenit - I russi, dopo il pareggio 1-1 contro il Lione nella prima giornata, vogliono capitalizzare l’opportunità casalinga contro i portoghesi. Due dubbi di formazione per mister Sergei Semak, che non è sicuro di avere a disposizione l’attaccante Sardar Azmoun (problema alla caviglia rimediato nella prima giornata contro il Lione), mentre Malcolm potrebbe essere della contesa malgrado i problemi alla coscia che lo hanno afflitto dallo scorso 10 agosto. Sono questi i due dubbi del tecnico in vita del match di questa sera.

Come arriva il Benfica: Dopo la sconfitta patita nella prima giornata contro il Lipsia per 2-1, i portoghesi vogliono riscattare il passo falso e farlo fuori casa. Gli ospiti non avranno a disposizione Conti, Florentino, Andrè Almeida e Chiquinho, con il tecnico Bruno Lage è pronto a schierarsi con un 4-4-2, con l’ex Milan Taarabt sul centrocampo e l’ex Fiorentina Seferovic in attacco.