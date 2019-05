Caso Palermo, le aperture dei tre quotidiani sportivi

Il Caso Palermo tiene banco anche sui tre quotidiani sportivi dopo che nella giornata di ieri la Corte Federale d’Appello ha rigettato il ricorso dei rosanero mirato a bloccare i play off di Serie B che partiranno questa sera.

La Gazzetta dello Sport titola: "Amaro Palermo, c’è un altro no. Via agli spareggi fra le tensioni”. La rosea poi si concentra anche sull’altro fronte caldo, ovvero quello relativo al Foggia che oggi potrebbe riavere uno o due punti cambiando così la propria classifica: "Scontro playout. La Figc adesso chiede un «parere». Quesito al Collegio di garanzia. Palermo, no sospensiva. Oggi il Foggia discute il -6".

"Playoff sì, cortocircuito playout. Consiglio Figc spaccato”. È invece l’apertura di Tuttosport che all’interno fa il punto della situazione: “I giudici della Corte Federale d'Appello hanno stabilito (ecco l'interpretazione chiesta al Coni) che i playout non sono più necessari 'essendo le altre due squadre - Padova e Carpi - già retrocesse sul campo'. Curioso anche il dispositivo quando spiega che la sospensiva non è necessaria perché qualora il Palermo dovesse 'rientrare' dopo il secondo grado, la Lega B potrebbe cancellare le partite già disputate: effettivamente una cosa da nulla”.

Infine il Corriere dello Sportche titola: "«Un'altra beffa. Non molliamo». Il presidente Albanese duro. Ma in appello sarà battaglia. La decisione della Corte lascia increduli la città e i tifosi ". All’interno poi si legge: "Diventano beffarde e quasi inutili le urla di Palermo e di tutte le sue componenti, sia societarie che istituzionali. La triste sensazione era che i giochi fossero già decisi. La rabbia monta perché al Palermo è stato vietato di accedere a una delle basi del nostro diritto, la possibilità di difesa".