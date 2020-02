vedi letture

Il Mattino sul Napoli: "Gattuso, il futuro è ora. La sua firma nella resurrezione azzurra"

Sulle pagine de Il Mattino c'è spazio per il Napoli che dopo la vittoria in rimonta conquistata col Brescia si sta preparando alla sfida di Champions contro il Barcellona. "Gattuso, il futuro è ora", titola il quotidiano che poi spiega: "Una sola sbandata, quella col Lecce. Poi il cammino di Rino Gattuso è stato praticamente perfetto in questi ultimi trenta giorni di resurrezione. C'è la sua firma anche nel successo di Brescia, perché l'impeto con cui ha affrontato la squadra nell'intervallo è stato da autentico condottiero. Ed è probabilmente quello che ha segnato la svolta. Il Napoli, grazie a Gattuso, è ora una squadra vera, quadrata, magari non brillante nel gioco, ma solida nelle sue convinzioni. E unita, come non lo era il giorno in cui Gattuso è arrivato a Castel Volturno, dove ha trovato solo macerie".