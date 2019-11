© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una sfida che in un modo o nell’altro rischia di dare una direzione precisa al girone di Champions di Inter e Borussia Dortmund. Al Signal Iduna Park andrà in scena il ritorno della sfida dopo il bel successo nerazzurro a San Siro due settimane fa. I nerazzurri di Conte in caso di vittoria metterebbero una buona ipoteca sul passaggio del girone. In caso contrario le cose potrebbero farsi complicate con la trasferta di Praga e il Barça in casa nell’ultima giornata.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - In casa i gialloneri danno sempre qualcosa in più. Come se non bastasse il fattore campo, la squadra di Favre pare in un buon momento di forma. Il convincente successo sul Wolfsburg in campionato ha dato morale e reso al campo Paco Alcacer (anche se ha giocato solo una manciata di minuti). Peccato che al contempo si sia fermato nuovamente Marco Reus, fatto che lascia in fortissimo dubbio il capitano che ieri non si è allenato nella rifinitura. Buonom invece il momento degli altri talenti offensivi, da Brandt a Hazard fino a Mario Gotze.

COME ARRIVA L’INTER - Antonio Conte recupera Stefano Sensi e il ko di Gagliardini potrebbe costringere l’ex Sassuolo ad affrettare il rientro, anche se il favorito resta Vecino. Oltre a Sanchez esclusi dalla trasferta anche Asamoah e D’Ambrosio, per il resto tutti a disposizione di Antonio Conte che in difesa tornerà a schierare la GDS e in attacco la solita coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku.