Le probabili formazioni di Ajax-Chelsea: Lampard in emergenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Big match quello che andrà in scena alla Johan Cruijff e che vedrà opposte Ajax e Chelsea nella terza giornata del girone H di Champions League: due squadre che arrivano alla grande sfida per cercare conferme e acquisire ulteriori certezze grazie a una vittoria di prestigio che significherebbe molto per entrambe. Da un lato, infatti, i Lancieri, primi a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Valencia e Lille, puntano a blindare la prima posizione mettendo in cassaforte il passaggio del turno mentre dall'altro i Blues allenati da Frank Lampard, dopo la battuta d'arresto al debutto contro il Valencia, sono riusciti a rimettersi in carreggiata con la vittoria fuori casa al cospetto dei francesi del Lille conquistando i primi 3 punti e portandosi in seconda posizione a pari punti con gli spagnoli. Ad arbitrare il match sarà il romeno Ovidiu Haregan con fischio d'inizio alle 18.55.

COME ARRIVA L'AJAX - “Non siamo favoriti contro il Chelsea. Loro ci somigliano perché hanno la stessa filosofia di gioco, vogliono tenere la palla e pressare alto in fase di non possesso”. Cerca di allentare la tensione Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, che è consapevole dell'importanza di un match che potrebbe consentire agli olandesi di ipotecare il passaggio del turno, seppur non matematicamente, con largo anticipo. Per questo il tecnico punterà sulla formazione tipo con Onana a difendere i pali e la linea difensiva a 4 composta da Dest, Veltman, Blind, Tagliafico. Ad agire in mezzo al campo saranno Martínez, Van de Beek e Álvarez mentre il terzetto d'attacco vedrà protagonisti Ziyech, Tadić e Promes.

COME ARRIVA IL CHELSEA – Cerca una vittoria per proseguire il cammino in Champions League, Lampard, ma il tecnico dei Blues deve fare i conti con le numerose assenze che, per forza di cose, costringeranno gli inglesi a scendere in campo con una formazione rimaneggiata che vedrà tra gli assenti Emerson Palmieri, Rüdiger, Loftus-Cheek, Kanté, Barkley e Christensen. Nonostante questo, però, Lampard non vuole sentire alibi schierando il miglior 11 possibile con Kepa in porta mentre la difesa vedrà Azpilicueta, Zouma e Tomori, James, Kovačić, Jorginho, Alonso formeranno la linea mediana mentre il tirdente offensivo punterà tutto la rapidità di Willian eMount con Abraham a fare da perno centrale.