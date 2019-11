Le probabili formazioni di Bayern-Olympiacos: Prima panchina per Flick

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 18.55 su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si chiude stasera il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Due i match in programma alle 18.55, oltre a quelli della consueta fascia serale: in uno di questi (l'altro è Lokomotiv Mosca-Juventus) il Bayern Monaco ospita l'Olympiacos per chiudere con due giornate d'anticipo il discorso qualificazione. I tedeschi, freschi di rescissione consensuale con Niko Kovac, con una vittoria metterebbero anche una seria ipoteca sulla testa del girone. Per gli ospiti, invece, questa potrebbe essere una delle ultime chance a disposizione per provare ad agguantare almeno il terzo posto che gli permetterebbe di passare ai sedicesimi di Europa League. Si tratta del sesto incontro tra le due squadre e fino a questo momento non c'è stata storia: cinque vittorie e diciassette gol segnati per i tedeschi, appena quattro le reti dei greci. Arbitro della gara sarà il polacco Paweł Raczkowski, mentre al VAR ci sarà lo spagnolo Alejandro Hernández.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - Fatale per Kovac è stato il 5-1 subito nel match di Bundesliga di quattro giorni fa contro l'Eintracht Francoforte. In panchina per i prossimi due impegni ci Hans Flick, in attesa di sciogliere le riserve sul nuovo allenatore. "Ho accettato l'incarico per lealtà nei confronti del club, ma mi aspetta un compito tremendo. Javi Martinez e Muller giocheranno, così come Kimmich. Voglio parlare con tutti i calciatori della rosa e dire loro cosa funziona e cosa no. Mi aspetto che la squadra prenda l'iniziativa in campo e mostri tutta la sua qualità", ha detto il tecnico ad interim in conferenza stampa. Assenti Sule, Lucas Hernandez ed Arp.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - La squadra di Pedro Martins guida la classifica del campionato greco con due punti di vantaggio sul Paok e allo stesso tempo non vuole sfigurare in campo internazionale. L'impegno è ostico, ma un risultato positivo porterebbe con sé dei punti molto importanti, considerando lo scontro diretto tra Tottenham e Stella Rossa, seconda e terza del raggruppamento. Per quanto riguarda la formazione, dovrebbero essere Podence e Masouras ad assistere Guerrero in avanti. Out Cissé, in dubbio Valbuena.