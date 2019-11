Le probabili formazioni di Dinamo-Shakhtar Sfida per il secondo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida equilibrata ed incerta quella che si prospetta al Maksimir di Zagabria tra Dinamo e Shakhtar Donetsk. Nella scorsa giornata la sfida tra le concorrenti nel gruppo C terminò sul risultato di 2-2. Adesso i croati hanno l'occasione per effettuare lo slancio, forse decisivo, per la conquistare degli ottavi di finale. Sono tre i precedenti tra le due squadre: un pareggio e due vittorie per gli ucraini. L’ultima trasferta dello Shakhtar Donetsk in casa della Dinamo Zagabria risale ad agosto 2008, con un successo 3-1 nei preliminari di Champions. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è il tedesco Brych.

COME ARRIVA LA DINAMO ZAGABRIA - I croati di Bjelica sono in forma: tre vittorie di fila tra campionato e coppa e ancora in corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in Champions. Tutto può accadere. La Dinamo ha vinto l’ultima gara interna di Champions per 4-0 contro l’Atalanta: la squadra croata non ha mai ottenuto due successi interni consecutivi nella competizione. I croati non hanno mai vinto contro un’avversaria ucraina in competizioni europee: tre pareggi ed otto sconfitte in 11 precedenti. Out Kulenovic per un problema fisico, diffidato Peric, sarà 3-5-2 per la Dinamo con Livakovic in porta, Theophile-Catherine, Dilaver e Peric in difesa. Stojanovic e Leovac esterni con Ademi, Moro e Dani Olmo in mezzo. Petkovic e Orsic coppia d'attacco.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR DONETSK - Due pareggi, una sconfitta e due vittorie nelle ultime cinque uscite per gli ucraini. L'ultimo successo è proprio di sabato scorso: 3-0 al Karpaty in campionato. Lo Shakhtar Donetsk proverà a registrare il terzo successo esterno consecutivo in Champions League per la prima volta nella sua storia. Sarà 4-1-4-1 per gli ucraini con Pyatov in porta, Dodo, Matviyenko, Khocholava e Ismaily in difesa. Stepanenko schermo difensivo con Marlos e Taison larghi sulle fasce con Kovalenko e Patrick in mezzo. Moraes centravanti.