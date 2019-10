Le probabili formazioni di Genk-Liverpool: Klopp recupera Salah

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 3ª giornata del Gruppo E della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/2020 i belgi del Genk del tecnico Felice Mazzu affrontano gli inglesi del Liverpool del tecnico Jürgen Klopp.

COME ARRIVA IL GENK - Gli Smurfen (tradotto i Puffi), che momentaneamente sono all'ultimo posto del raggruppamento E con 1 punto, sono reduci dalla sconfitta esterna per 1-0 contro lo Standard Liegi (Standard Liegi-Genk 1-0, 19 ottobre) nella Jupiler League.

Mazzu, che non può disporre del portiere serbo-australiano Vukovic (vittima di una parziale lacerazione di un tendine d'Achille), dovrebbe proporre un 4-3-3 con Coucke in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Maehle, Dewaest, Lucumí ed Uronen. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Heynen, Berge e l'ex Fiorentina Hagi. Davanti, il trittico composto da Ito, Samatta - il quale ha dichiarato in settimana di essere un sostenitore del Manchester United - e Bongonda.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - I Reds occupano attualmente il 3° posto in classifica del Gruppo E con 3 punti (gli stessi degli austriaci del Salisburgo che, però, vantano una differenza reti di +3 contro il -1 degli uomini di Klopp) e, nell'ultimo turno della Premier League, hanno pareggiato 1-1 fuori casa contro il Manchester United (Manchester United-Liverpool 1-1, 20 ottobre).

I campioni in carica, ancora a secco di punti in trasferta in questa edizione della Champions, dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Alisson tra i pali. In difesa, dove peseranno le assenze di Alexander-Arnold (vittima di un virus influenzale) e Matip (alle prese con un problema ad un ginocchio), agiranno Gomez, van Dijk, Lovren e Robertson mentre a centrocampo, dove Fabinho vestirà i panni del mediano davanti alla difesa, le mezzali saranno Henderson da una parte e Wijnaldum dall'altra. In attacco, il tridente composto da Mané, Firmino e Salah, quest'ultimo recuperato dopo un infortunio che lo ha costretto a saltare l'ultima sfida di campionato contro i Red Devils.