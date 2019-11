Le probabili formazioni di Gladbach-Roma: Perotti dal 1'. Thuram punta?

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma si presenta al Borussia Park con l'intento di vendicarsi dopo lo scippo subito in casa a causa dell'arbitro Collum. Fonseca ha però sottolineato come la sfida sia più importante per il 'Gladbach, spostando così la pressione sui tedeschi e, dove potrà, proverà a fare un po' di turnover per dare fiato ai giocatori che forzatamente sono andati in campo con maggiore continuità. La squadra di Rose arriva sulle ali dell'entusiasmo nel primo posto in Bundesliga ma anche con la consapevolezza che un risultato diverso dalla vittoria potrebbe condannarli all'eliminazione dall'Europa League.

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca ritrova Under che però, dopo la panchina contro il Napoli, potrebbe entrare a partita in corsa e difficilmente partirà da titolare. Convocato anche Diawara, che però, come il turco, inizierà fuori. Possibilità per Santon in difesa, mentre in avanti si rivedrà Perotti dal 1' al posto di Pastore, titolare nelle ultime cinque partite dei giallorossi. Dunque ricapitolando: davanti a Pau Lopez, agiranno Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; a centrocampo ci sarà ancora Mancini affiancato da Veretout; dietro l'unica punta Dzeko, ci saranno Kluivert, Zaniolo e Perotti.

COME ARRIVA IL GLADBACH - Rose vuole vincere per rilanciarsi in Europa dopo ciò che sta riuscendo a fare in campionato e, senza Embolo indisponibile, si affiderà alla fisicità di Thuram che dovrebbe agire da centravanti con uno tra Stindl e Plea in panchina. Possibile che il tecnico riproponga la difesa a 4 dopo che in campionato aveva mandato in campo un'inedita difesa a 3. A centrocampo, il giocatore più in forma e da tenere sotto stretta osservazione è Zakaria, ambizioso calciatore svizzero che è stato anche elogiato da una ex bandiera giallorossa come Rudi Voeller.