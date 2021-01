Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo: Hateboer e Gosens sulle corsie esterne

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Atalanta-Sassuolo, raccolte dai nostri inviati.

▪ Atalanta-Sassuolo: domenica 3 gennaio ore 15.00

▪ Stadio: Gewiss Stadium

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo il pareggio esterno col Bologna. In dubbio Toloi, il difensore brasiliano è ancora alle prese con i problemi muscolari: difesa a tre con Djimsiti, Romero e Palomino davanti a Gollini. A centrocampo pochi cambi: spazio a De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. In attacco Ilicic e Muriel si giocano il posto da titolare, con Zapata e Pessina pronti a partire dal primo minuto.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi ritrova Djuricic e Defrel, da valutare Rogerio, out anche con la Samp. Il tecnico dovrebbe optare per il consueto 4-2-3-1: consueto dubbio sulla fascia destra con Toljan in vantaggio su Muldur e Ayhan. In mezzo alla difesa, davanti a Consigli, Chiriches e Ferrari, con Kyriakopoulos sulla corsia mancina. In mezzo al campo dovrebbero rivedersi Locatelli e Maxime Lopez. In avanti Berardi, Boga e Caputo sicuri del posto. Sfida a tre per il ruolo da trequartista con Traoré che potrebbe spodestare Djuricic e Defrel per la 4ª maglia da titolare consecutiva.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.