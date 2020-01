Le probabili formazioni di Atalanta-SPAL: De Roon dal 1', Gomez ci prova

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e SPAL, posticipo del 20° turno di Serie A (ore 20.45, Sky Sport). Di seguito tutte le ultime grazie al contributo dei giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia.

COME ARRIVA L'ATALANTA - La Coppa Italia ha lasciato qualche strascico in casa nerazzurra: Gomez e De Roon sono usciti con qualche acciacco dalla trasferta del Franchi, Castagne è ancora alle prese con il ginocchio dolorante e resterà quindi fuori. L'emergenza maggiore rimane così sulla corsia destra, vista anche la squalifica di Hateboer: Gasperini potrebbe quindi o cambiare modulo o adattare Toloi. Altro probabile cambio in porta con Sportiello che dovrebbe prendere il posto di Gollini, con Palomino e Caldara in difesa. A centrocampo spazio a De Roon e Pasalic, con Gosens sulla corsia mancina. Gomez stringerà i denti e si posizionerà dietro Ilicic e Zapata, in campo probabilmente dal 1'. Se l'argentino non ce la facesse, invece, spazio a Malinovskyi.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo la sconfitta con la Fiorentina, una SPAL fortemente rimaneggiata affronterà l’Atalanta nel posticipo del lunedì sera. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa spazio a Igor, Vicari e al recuperato Tomovic. A centrocampo Cionek agirà insieme al nuovo acquisto Dabo, Missiroli, Valdifiori e Strefezza, con Petagna e Di Francesco in avanti.