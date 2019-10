Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese: rientra Becao, Gasp cambia

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la gara del venerdì e i tre anticipi del sabato, oggi si torna in campo per la nona giornata di Serie A: a chiuderla sarà il posticipo Fiorentina-Lazio delle 20:45. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di questo turno di campionato.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gian Piero Gasperini recupera Kjaer e Palomino, ma perde Masiello per la sfida contro l'Udinese. In difesa si va verso la conferma di Toloi, con i due rientranti in campo dal 1'. Per quanto riguarda chi andrà tra i pali, Sportiello potrebbe fa rifiatare Gollini, mentre a centrocampo spazio a Pasalic e De Roon, con Hateboer sulla destra. In dubbio Gosens, Arana potrebbe partire dal primo minuto. In attacco Ilicic e Malinovskyi si contendono una maglia, con Gomez e Muriel che andranno a completare il pacchetto offensivo.

COME ARRIVA L'UDINESE - Becao torna a disposizione e Tudor dovrebbe riproporlo assieme a Troost-Ekong e Samir nel terzetto difensivo. Stryger Larsen non è al meglio: al suo posto dovrebbe esserci Ter Avest, con Sema confermatissimo sull'out opposto. Pochi dubbi sul centrocampo: Jajalo sarà affiancato da Mandragora e De Paul. Solito attacco pesante, con la coppia Lasagna-Okaka: l'ex Carpi è insidiato da Nestorovski.