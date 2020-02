vedi letture

Le probabili formazioni di Atalanta-Valencia: possibile sacrificio di Zapata

Primo ottavo di finale della storia dell'Atalanta, questa sera - ore 21 - a San Siro. I nerazzurri affrontano un Valencia in difficoltà, dopo la vittoria determinante contro la Roma, che significa una pressione decisamente inferiore in Serie A. Ad arbitrare sarà Michael Oliver - quello dell'immondizia al posto del cuore di juventina memoria - e nel recente passato c'è un precedenten: estate 2017, trofeo Naranja, Valencia-Atalanta 0-2, con i gol di Toloi e Palomino.

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri sono al completo, eccezion fatta per il croato Sutalo. Per il resto formazione con soli problemi di abbondanza, con Duvan Zapata che è uno dei possibili punti di domanda: potrebbe giocare titolare come essere inserito a partita in corso, preferendo il falso nueve Ilicic per non dare punti di riferimento a Mangala e Diakhaby, coppia di riserva di Garay-Gabriel Paulista. Entrambi molto forti fisicamente, potrebbero avere difficoltà. A quel punto ci sarebbe Pasalic come trequartista a sfruttare gli spazi, mentre sulla destra Castagne dovrebbe prendere il posto di Hateboer.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Infermeria piena per Albert Celades, allenatore dei bianconeri. Così la formazione è quasi obbligata, con Domenech in porta - a meno che Cillessen non recuperi in maniera inaspettata - difesa centrale di riserva, con Wass e Gaya sulle corsie. Recuperato Ferran Torres, non ci sarà Rodrigo in avanti: Gonçalo Guedes giocherà da trequartista dietro il francese Gameiro. A centrocampo cerniera con Parejo e Kondogbia, mentre a sinistra c'è Soler.