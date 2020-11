Le probabili formazioni di Barcellona-Dinamo Kiev: dubbio ter Stegen, tanti assenti per Lucescu

Nella prestigiosa cornice del Camp Nou si affrontano Barcellona e Dinamo Kiev per il terzo turno della fase a gironi della Champions League. Catalani e ucraini fanno parte del gruppo G insieme a Juventus e Ferencvaros, gruppo guidato proprio dai blaugrana primi in classifica con due vittorie. La squadra di Mircea Lucescu è invece ferma a quota 1 punto, ed è arrivata in Spagna con molte defezioni dovute al Covid-19 e ad alcuni infortuni. Per il Barcellona si prospetta quindi un'ottima occasione per consolidare ulteriormente il primato inanellando la terza vittoria consecutiva. Nel pre partita Lucescu, che ha già incontrato i blaugrana 9 volte in carriera, ha voluto punzecchiare l'avversario sostenendo che non vede il Barcellona tra le favorite per la Champions, reputandolo non al livello di squadre come il Bayern o il PSG.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Il gruppo di Koeman ha riacquistato fiducia dopo la vittoria sulla Juventus, ma il cammino in campionato continua ad essere insoddisfacente. Dopo la trasferta di Torino è infatti arrivato un magro pareggio contro l'Alaves, ed in patria l'incerto inizio di stagione dei blaugrana continua a tenere banco. Sul fronte delle scelte di formazione, c'è ancora qualche dubbio sulle condizioni di ter Stegen, che in settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma verrà ulteriormente valutato nella rifinitura di oggi. Out anche Coutihno, Araujo e Umtiti.

COME ARRIVA LA DINAMO KIEV - Ben altri problemi preoccupano Lucescu, che ha dovuto rinunciare a 13 giocatori per la trasferta in terra spagnola: oltre allo squalificato Sydorchuk e agli infortunati Tymchyk, Kostevych e Burda, non saranno a disposizione Bushchan, Boiko, Mykolenko, Karavayev, Harmash, Shaparenko, Baluta, Tsytaishvili e Duelund, risultati positivi al coronavirus. Una volta arrivato a Barcellona, il gruppo dei convocati ha effettuato un nuovo giro di tamponi, il cui esito è risultato negativo per tutti. Rispetto all'ultimo impegno europeo contro il Ferencvaros il centrocampo sarà in parte da reinventare, mentre in attacco dovrebbe essere confermato Supryaga vertice del 4-2-3-1. Tra i pali dovrebbe toccare al diciottenne Neshcheret.