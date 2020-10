Le probabili formazioni di Barcellona-Ferencváros: Koeman pensa a Coutinho e Pjanić dal 1'

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 1ª giornata del Gruppo G della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021 gli spagnoli del Barcellona del tecnico olandese Ronald Koeman affronta gli ungheresi del Ferencváros del tecnico ucraino Serhiy Rebrov presso il Camp Nou.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - I blaugrana sono attualmente al 9° posto in classifica de LaLiga Santander 2020/2021 con 7 punti e, nell'ultimo di campionato, hanno perso 1-0 fuori casa contro il Getafe (Getafe CF vs FC Barcelona 1-0, 17 ottobre 2020).

Koeman, che deve fare a meno di tre calciatori infortunati (Jordi Alba, ter Stegen ed Umtiti), dovrebbe scendere in campo con l'ormai consueto 4-2-3-1 con Neto tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Dest. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani formata da de Jong e Sergio Busquets, agiranno Messi, Pjanić e Coutinho. Davanti, come unico riferimento avanzato, vestirà i panni del falso nueve Griezmann.

COME ARRIVA IL FERENCVÁROS - I biancoverdi, che occupano momentaneamente il 1° posto in classifica della Nemzeti Bajnokság I 2020/2021 con 13 punti, sono reduci dalla vittoria esterna per 2-0 contro il Kisvárda (Kisvárda FC vs Ferencvárosi TC 0-1, 16 ottobre 2020).

Rebrov, , sembra orientato ad optare per un 4-2-3-1 con Dibusz in porta. In difesa, da destra a sinistra, formata da Lovrencsics, Frimpong, Kovačević ed Heister. A centrocampo, alle spalle del trio di trequartisti composto da Isael, Zubkov e Tokmac Nguen, agiranno Laïdouni e Kharatin. In attacco, chiamato a svariare lungo l'intero fronte d'attacco, il solo Boli.