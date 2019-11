Le probabili formazioni di Barcellona-S. Praga - Out Suarez, ok Griezmann

Fischio d'inizio alle ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Match tra testa e coda del girone F di Champions League, lo stesso dell'Inter di Antonio Conte. Barcellona in testa al raggruppamento con 7 lunghezze, Slavia Praga ultimo in classifica con un solo punto. Un match che sembra dall'esito scontato ma nelle notti europee tutto può succede. I catalani vorranno a tutti i costi la vittoria per guadagnare punti su Inter e Borussia Dortmund, che si sfideranno in un match quasi decisivo per la qualificazione.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Vigilia non perfetta per il Barcellona di Valverde, reduce dalla sconfitta maturata in Liga contro il Levante. Oltre ad aver perso il match, i catalani hanno perso Luis Suarez, che starà fuori quasi un mese saltando così l'incontro di questa sera. 4-3-3 confermato con Perez a sostituire l'uruguagio nel tridente con Messi e Griezmann. ter Stegen in porta, Semedo e Jordi Alba terzini con Piqué e Lenglet centrali. Busquets in regia con De Jong e Vidal.

COME ARRIVA LO SLAVIA PRAGA - Slavia Praga che guida il campionato ceco da imbattuta e arriva al match dopo aver vinto per 4-0 in campionato. Trpisovsky schiera i suoi con una sorta di 4-1-4-1 con Kolar in porta. Difesa a 4 con Coufal, Kudela, Horovka e Boril. Masopust davanti alla difesa, con l'ex Cagliari Husbauer, Soucek, Stanciu e Skoda. In avanti unica punta Olayinka.