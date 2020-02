vedi letture

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG - Neymar recupera e giocherà

Si alza il sipario sugli ottavi di finale di Champions League: al "Signal Iduna Park" (calcio d'inizio alle 21, dirige il lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz) si affrontano, in occasione della gara d'andata, il Borussia Dortmund di Lucien Favre e il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. Tra tedeschi e francesi vi sono due precedenti, risalenti alla fase a gironi dell'Europa League 2010/11: entrambe le gare terminarono sul risultato di parità (1-1 nel primo match, 0-0 al ritorno).

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - Dopo aver concluso il Gruppo F in seconda posizione alle spalle del Barcellona, tornano in campo i gialloneri di Favre. Archiviato il roboante successo per 4-0 contro l'Eintracht Francoforte nell'ultimo turno di Bundesliga, è tempo di concentrarsi sulla prima delle due sfide da spettacolo contro il PSG: saranno assente Reus e Delaney, mentre è in dubbio Brandt. Lo schieramento iniziale dovrebbe essere il tradizionale 3-4-3 con Burki (per lui è pronto un rinnovo fino al 2023) in porta; Piszczek, Zagadou e Hummels in difesa; Hakimi e Guerreiro esterni di centrocampo con Witsel e l'ex Juventus Emre Can in mezzo; Haaland punta centrale supportato ai lati da Sancho e Thorgan Hazard.

COME ARRIVA IL PSG - All'ultimo respiro, prima della partenza alla volta della Germania, Thomas Tuchel ha recuperato Neymar, rimasto di recente ai box per un infortunio alle costole: il brasiliano, secondo quanto riferito dall'allenatore dei parigini alla vigilia, sarà in campo dal primo minuto nonostante la sua condizione fisica non sia ottimale. I transalpini, che non perdono una partita ufficiale dal 1° novembre scorso (2-1 per il Digione in Ligue 1) ed arrivano a questo appuntamento dopo aver concluso il Gruppo A al primo posto davanti al Real Madrid (proprio per questo motivo giocheranno il ritorno al "Parco dei Principi"), si affideranno al consueto 4-4-2: Navas tra i pali, Meunier e Bernat terzini con Thiago Silva-Marquinhos centrali, Di Maria e Neymar esterni di centrocampo, Gueye e l'italiano Verratti in mezzo, Mauro Icardi e Kylian Mbappé guideranno il reparto offensivo.