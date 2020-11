Le probabili formazioni di Bruges-Dortmund: sfida tra squadre giovani e rampanti

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle del match e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Questa sera si chiude la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League. Per quanto riguarda il Gruppo F, va in scena Bruges-Borussia Dortmund: sfida tra le due squadre che – per il momento – si stanno contendendo il passaggio del turno insieme alla Lazio. Un incontro di grande importanza, in uno dei raggruppamenti più equilibrati della prima fase di Champions League. Appuntamento alle ore 21.00 al Jan Breydel Stadion, dirige il match il Sig. Damir Skomina.

COME ARRIVA IL BRUGES – Continuare a stupire. Questo è l’imperativo categorico del Bruges, partito a luci spente nella fase a gironi della Champions League per poi conquistare 4 punti nelle prime 2 partite. Un risultato positivo anche contro il Borussia Dortmund aprirebbe scenari inimmaginabili sono fino a qualche settimana fa. Per affrontare i gialloneri, il tecnico Philippe Clement dovrà fare a meno di Mitrovic (out per un problema al piede). Nel suo consueto 3-5-2 i principali dubbi riguardano l’attacco, con i giovani Lang, Dennis e De Ketelaere in lizza per i due posti disponibili.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND – Trovare continuità di gioco e di risultati: due aspetti che riguardano il cammino del Borussia in campionato ma non in Champions. I gialloneri, infatti, sono partite con una dura sconfitta contro la Lazio per poi riscattarsi nel match successivo contro lo Zenit. Un’altalena che potrebbe risultare fatale al club di Favre, in un girone dove regna l’equilibrio. Serve dunque il risultato pieno contro il Bruges, match per il quale non saranno disponibili Emre Can, Schmelzer, Schulz e Zagadou. Le sorti dei gialloneri sono affidati ai tanti giovani presenti in rosa, con in testa le stele Haaland e Sancho.