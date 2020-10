Le probabili formazioni di Bruges-Lazio: biancocelesti in emergenza

Vincere per fare un passo avanti già decisivo nel passaggio del turno; è questo l'obiettivo comune di Lazio e Bruges, le due capoliste del girone F che si sfidano per cercare di andare in fuga. I biancocelesti, all'esordio, hanno battuto il Borussia Dortmund per 3-1 mentre i belgi si sono imposti per 2-1 sul campo dello Zenit San Pietroburgo. Fischio d'inizio per le ore 21 al Jan Breydel Stadion, ad arbitrare il match ci sarà l'inglese Anthony Taylor.

COME ARRIVA IL BRUGES - Dopo la vittoria contro lo Zenit, il tecnico del Bruges, Philippe Clement, vuole ripetersi anche contro la Lazio. L'occasione, viste le difficoltà, è ghiotta ma l'allenatore belga non si fida: "Penso che i giocatori che giocheranno saranno forti, è pur sempre la Lazio. Io ho visto tre gare della Lazio, il mio staff le ha viste tutte. Li conosciamo benissimo" ha dichiarato in conferenza stampa. Per la sfida, che potrebbe indirizzare il futuro delle squadre nel cammino Champions, il tecnico dovrebbe schierare Mignolet in porta con Clinton Mata, Kossounou e Ricca in difesa. A centrocampo dovrebbero trovare posto Diatta, Rits, De Ketelaere, Vanaken e Vormer con la coppia offensiva formata da Dennis e Krmenčík.

COME ARRIVA LA LAZIO - Piena emergenza in casa biancoceleste per la situazione legata al Covid-19. In attesa dei tamponi sono appena 16 i giocatori partiti alla volta di Bruges; sono riamsti a Roma, infatti, Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Strakosha, Andreas Pereira, Lucas Leiva, Cataldi, Luiz Felipe, Armini, Djavan Anderson ed Escalante, oltre agli infortunati di lungo corso Radu e Lulic più Vavro fuori dalla lista Champions. Il tecnico Inzaghi spera ancora in sorprese dell'ultima ora con qualche calciatore che, in caso di esito negativo del tampone, potrebbe raggiungere la squadra ma al netto di clamorose sorprese la formazione sarà praticamente obbligata con Reina a difendere i pali e la linea difensiva composta da Patric, Acerbi e Hoedt. Sugli esterni ci saranno Marusic e Fares mentre in mezzo al campo spazio a Milinkovic-Savic, Parolo e Akpa Akpro. In avanti Muriqi-Correa.