Fischio d'inizio alle ore 21.

Nella quarta giornata di Champions League Chelsea e Ajax si giocano il primato in classifica nel girone H. Inglesi e olandesi appaiati a quota 6 (due vittorie e una sconfitta) con quest’ultimi avanti nella differenza reti ma dietro negli scontri diretti avendo perso l’ultima sfida. I detentori dell’Europa League hanno perso una sola volta nelle ultime diciassette gare giocate in casa. I biancorossi, semifinalisti della competizione la scorsa stagione, vengono da quattro trasferte vinte e non perdono fuori casa dal 17 marzo.

COME ARRIVA IL CHELSEA – Cinque vittorie di fila in Premier League e terzo posto (in coabitazione col Leicester) per i Blues che allo Stamford Bridge hanno la possibilità di blindare la qualificazione agli ottavi, dopo il bltiz di due settimane fa all’Ajax Arena con la firma di Batshuayi nel finale. Lampard deve fare la conta degli indisponibili: sicuri assenti Rudiger, Loftus Cheek e Van Ginkel. In dubbio Christensen e Barkley. Recuperato Kantè, pronto a giocare dal 1. Solito 4-3-3 con la qualità di Willian e Pulisic alle spalle della punta centrale Abraham ed il talento emergente Mount in mediana.

COME ARRIVA L’AJAX – Dominio assoluto in Eredivisie per i lancieri lanciati verso il secondo titolo consecutivo. In seguito al successo esterno sullo Zwolle, sono saliti a sei i punti di vantaggio sull’AZ Alkmaar, mentre il PSV insegue a -8. Diverso il discorso in Champions dove i lancieri non possono sbagliare stasera col Valencia, pronto ad approfittare di un eventuale passo falso. Ten Hag proporrà un modulo speculare. In dubbio la presenza di Alvarez. Ziyech, Tadic e Promes andranno a comporre il tridente avanzato che sfrutterà gli inserimenti senza palla del gioiellino van De Beek.