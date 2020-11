Le probabili formazioni di di Chelsea-Rennes: dubbio Kepa, in campo tre ex 'italiani'

Chelsea e Rennes scendono in campo questa sera per il terzo turno del girone E di Champions League. Con ogni probabilità i Blues si giocheranno il primo posto nel raggruppamento insieme al Siviglia, mentre i francesi se la vedranno con il Krasnodar per la terza piazza, utile ai fini della qualificazione ai sedicesimi di Europa League. In campo ci saranno tre vecchie conoscenze del calcio italiano: Thiago Silva nel Chelsea, Dalbert e Nzonzi nel Rennes (gli ultimi due attualmente in prestito in Francia da Inter e Roma).

COME ARRIVA IL CHELSEA - Dopo l'assenza nelle ultime tre partite, resta in dubbio Kepa. Il portiere titolare, perciò, dovrebbe essere ancora Mendy. Per il resto, Frank Lampard avrà l'imbarazzo della scelta. La squadra londinese ha iniziato la campagna europea con 4 punti, a fronte di un pareggio a Stamford Bridge con il Siviglia e una netta vittoria in territorio russo. In Premier League, invece, i Blues stanno andando a corrente alternata, con la classifica attuale che li vede al settimo posto.

COME ARRIVA IL RENNES - Julien Stephan, a differenza del collega, dovrà fare a meno di Rugani (in prestito dalla Juventus), e Camavinga, talento classe 2002 su cui ci sono gli occhi di mezza Europa, Tait e Maouassa. I rossoneri in Europa hanno pareggiato tra le mura amiche contro il Krasnodar e poi hanno perso a Siviglia. In Ligue 1, invece, il Rennes viaggia al terzo posto in classifica, a due punti dal Paris Saint-Germain capolista.