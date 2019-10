Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio: Luis Alberto con Immobile

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo la gara del venerdì e i tre anticipi del sabato, oggi si torna in campo per la nona giornata di Serie A: a chiuderla sarà il posticipo Fiorentina-Lazio delle 20:45. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di questo turno di campionato.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - La solita. Visto l'andamento recente, Montella non dovrebbe trovare gli equilibri che la squadra sembra aver trovato. Grazie all'infermeria sostanzialmente vuota, sarà confermato quello che ormai è diventato l'undici tipo dei viola. Milenkovic-Pezzella-Caceres a protezione di Dragowski; Lirola e Dalbert esterni di centrocampo, con Pulgar-Badelj-Castrovilli in mezzo. La strana coppia in attacco: Chiesa-Ribery.

COME ARRIVA LA LAZIO - Nonostante Inzaghi nella conferenza avesse detto il contrario, nella rifinitura di ieri pomeriggio ecco la sorpresa che riguarda Luis Alberto: lo spagnolo, infatti, ha agito con Immobile nel 3-5-2, come accadeva sempre due anni fa. Se dovesse essere confermato ciò anche a Firenze, a centrocampo sarà dunque ballottaggio tra Cataldi e Parolo per la maglia accanto a Milinkovic-Sivic e Leiva. A sinistra torna Lulic, mentre a destra Marusic e Lazzari si giocano il posto. Dietro confermato il terzetto ormai titolare con Luiz Felipe, Acerbi e Radu.