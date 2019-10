Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio: Montella non cambia

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo l'anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo, oggi di nuovo in campo la Serie A con le tre gare in programma della nona giornata, che si concluderà domani alle 20.45 col posticipo Fiorentina-Lazio. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di questo turno di campionato.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - La solita. Visto l'andamento recente, Montella non dovrebbe trovare gli equilibri che la squadra sembra aver trovato. Grazie all'infermeria sostanzialmente vuota, sarà confermato quello che ormai è diventato l'undici tipo dei viola. Milenkovic-Pezzella-Caceres a protezione di Dragowski; Lirola e Dalbert esterni di centrocampo, con Pulgar-Badelj-Castrovilli in mezzo. La strana coppia in attacco: Chiesa-Ribery.

COME ARRIVA LA LAZIO - Tutto da verificare col passare delle ore, perché i biancocelesti sono reduci dall'amara trasferta scozzese. Come il collega, anche Inzaghi ha le idee piuttosto chiaro sull'undici di base. Rispetto alla formazione vista contro il Celtic, dovrebbero tornare Luiz Felipe e Radu al fianco di Acerbi in difesa. Lazzari a destra e Lulic a sinistra, a centrocampo Luis Alberto dovrebbe rilevare Parolo. Torna titolare Immobile, con Correa in attacco.