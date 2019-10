Le probabili formazioni di Genoa-Brescia. Niente 2-7-2. Torna Balo dal 1'

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Si riparte! Hellas-Sassuolo, in programma stasera alle 20.45, aprirà il programma della nona giornata del campionato, che si concluderà domani, sempre alle 20.45, con Fiorentina-Lazio. La Juventus andrà in campo domani pomeriggio a Lecce: tre ore dopo toccherà all'Inter ospitare il Parma. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni del prossimo turno di campionato.

COME ARRIVA IL GENOA -

Grande curiosità per l'esordio da allenatore di Thiago Motta. Più che al suggestivo (e provocatorio) 2-7-2, l'italo-brasiliano lavora sul 4-2-3-1 e sul 4-3-3. La certezza è Radu che difenderà come sempre i pali dei rossoblù; in difesa rientrerà dalla squalifica Biraschi, in lizza per una maglia da titolare con Ankersen sulla corsia di destra. Al centro spazio a Romero e Zapata mentre Barreca dovrebbe essere schierato sull'out mancino. A centrocampo dovrebbero agire Schone e Radovanovic con Ghiglione alzato sulla linea dei trequartisti insieme a Lerager e Kouamé. Tentazione Pandev. Il centravanti sarà Pinamonti.

COME ARRIVA IL BRESCIA -

Scelte praticamente obbligate per Eugenio Corini: sei indisponibili per il match contro i liguri. Linea difensiva ormai abituale: da destra a sinistra, Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju andranno a protezione di Joronen. A centrocampo out Dessena: spazio a Bisoli e Romulo a supporto di Tonali. Più variegate le scelte per quanto riguarda il settore offensivo: dopo la panchina del Franchi, Balotelli dovrebbe tornare titolare con Donnarumma, e Ayé come prima alternativa. Spalek trequartista.