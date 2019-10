Le probabili formazioni di Hellas-Sassuolo: Veloso out, tentazione Traorè

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si riparte! Hellas-Sassuolo, in programma stasera alle 20.45, aprirà il programma della nona giornata del campionato, che si concluderà domani, sempre alle 20.45, con Fiorentina-Lazio. La Juventus andrà in campo domani pomeriggio a Lecce: tre ore dopo toccherà all'Inter ospitare il Parma. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni del prossimo turno di campionato.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - La difesa dovrebbe essere la stessa di Napoli, con Rrahmani e Kumbulla al fianco di Gunter. Forfait di Veloso in mediana: il principale candidato per fare le sue veci è Pessina. Amrabat si è allenato poco in settimana, ma è difficile pensare che Juric possa rinunciare contemporaneamente a due uomini chiave del centrocampo. Faraoni e Lazovic sulle corsie, solita bagarre sulla trequarti, con Verre e Zaccagni leggermente avanti sulla concorrenza. Di Carmine è in ripresa e può essere titolare: resta aperto, però, il testa a testa con Stepinski.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Tante assenze, tra difesa e centrocampo, per De Zerbi. Oltre ai lungodegenti Rogerio e Pegolo, il tecnico neroverde perde anche Ferrari, Chiriches, Bourabia e Mazzitelli. Si va verso la difesa a 4 con Marlon e Peluso nuovamente al centro, davanti a Consigli. Sulle fasce dovrebbe toccare a Muldur e Toljan. A centrocampo Duncan è sicuro del posto: al suo fianco Magnanelli e Obiang ma attenzione soprattutto a Traoré, che potrebbe soffiare il posto a uno dei due. L'ex Empoli insidia inoltre Defrel in attacco (c'è anche Boga), dove giocherebbe alle spalle di Berardi e Caputo. Occhio a Djuricic: in gol contro l'Inter, può essere la sorpresa.