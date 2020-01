Le probabili formazioni di Inter-Cagliari - Out uno fra Lukaku e Lautaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dentro o fuori per Inter e Cagliari. I nerazzurri di Antonio Conte, bruciati al fotofinish dalla Juventus nella corsa a campione d’inverno, ospiteranno a San Siro il Cagliari per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblu Maran non stanno attraversando un ottimo periodo. Dopo il doppio successo contro la Sampdoria in campionato e nel torneo nazionale, i sardi hanno collezionato un pareggio e quattro sconfitte consecutive. Decisamente diverso il ruolino di marcia di Handanovic e compagni che stanno tenendo testa alla Juventus per la lotta al titolo, mantenendo la corsa sempre molto avvincente. Chi avrà la meglio questa sera, se la vedrà con la vincente di Fiorentina-Atalanta.

COME ARRIVA L'INTER - Antonio Conte dovrebbe cambiare qualcosa in vista del match di questa sera, schierando chi magari ha trovato meno spazio nella stagione in corso. In porta potrebbe esserci Handanovic con Skriniar che tornerebbe a giocare dal primo minuto al fianco di Bastoni e Ranocchia. A centrocampo spazio a Borja Valero e Barella al fianco di Brozovic mentre sugli esterni agiranno Candreva da una parte e Lazaro dall’altra. In attacco dovrebbe riposare uno fra Lukaku e Lautaro Martinez con Esposito sicuro di una maglia da titolare.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Cambi anche per Rolando Maran per il match di San Siro. In porta potrebbe giocare Rafael, ma non è escluso anche il ritorno di Cragno, con una retroguardia a quattro formata da Faragò a destra, Lykogiannis a sinistra mentre al centro agiranno Pisacane e Walukiewicz. A centrocampo Oliva sarà il regista con Ionita e Castro ai lati mentre Nainggolan avrà il compito di innescare le due punte che saranno Joao Pedro e Cerri.