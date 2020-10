Le probabili formazioni di Inter-'Gladbach: Conte come nel derby o chance per Sanchez?

Dopo le gare di ieri di Juventus e Lazio, prende il via anche la Champions League dell'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, per l'occasione, ospiteranno a San Siro il Borussia Moenchengladbach di Marco Rose. Appuntamento alle ore 21, con le squadre che scenderanno in campo già sapendo il risultato dell'altra sfida del Gruppo B, quella fra Real Madrid e Shakhtar che si disputerà alle 18.55.

COME ARRIVA L'INTER - La buona notizia arriva dal risultato dei tamponi, con Radja Nainggolan e Alessandro Bastoni che sono risultati negativi anche al secondo tampone e quindi rientrano in gruppo. I due partiranno dalla panchina. Dovranno aspettare ancora, invece, Radu, Gagliardini, Ashley Young e Milan Skriniar. Scelte più o meno ancora obbligate in difesa quindi, mentre a centrocampo qualche opzione in più esiste. Brozovic non è al meglio ma dovrebbe partire titolare in mezzo a Barella e Vidal, con Eriksen nelle caso ancora in panchina. Sulle fasce quasi certa la presenza di Hakimi e Perisic. Davanti possibile la conferma di Lautaro e Lukaku anche se Alexis Sanchez è dato scalpitante e pronto a giocare al posto del Toro fin da subito.

COME ARRIVA IL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - Qualche problema legato agli infortuni anche per Rose, che ha lasciato a casa in Germani agli infortunati Lazaro, Zakaria, Benes e Poulsen oltre a Beyer, ancora alle prese col Covid-19. La porta dei tedeschi sarà presidiata da Sommer, la linea a 4 difensiva vedrà Lainer a destra con Ginter ed Elvedi al centro. A sinistra Bensebaini favorito su Wendt. A centrocampo i soliti Kramer e Neuhaus, mentre i tre sulla trequarti saranno Hofmann, capitan Stindl e Thuram. In attacco, Plea favorito su Embolo.