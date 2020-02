vedi letture

Le probabili formazioni di Inter-Napoli - Tornano Lautaro e Mertens

Da un lato la capolista del campionato, dall'altro una delle più grosse delusioni. Inter-Napoli, semifinale di Coppa Italia, è la sfida tra l'attuale anti-Juve e la squadra che più di tutte lo è stata negli ultimi anni. Domani sarà tempo di scendere in campo per l'andata, in quel di San Siro, e le due formazioni arrivano da momenti differenti. C'è chi ha entusiasmo e chi sta provando a ritrovarlo. E questo match, da questo punto di vista, potrebbe dare una spinta importante.

COME ARRIVA L'INTER - Due vittorie consecutive e la vetta della classifica appena raggiunta. E, soprattutto, la gran fiducia che ha accompagnato il successo nel derby, uno dei match più sentiti dell'anno. E' così che l'Inter giunge a questa semifinale di Coppa Italia col morale alle stelle e la consapevolezza di dover fare bene anche in questa competizione. Con quale formazione? Fortunatamente per Conte con un rientro importante: Lautaro Martinez non vede l'ora di riassaporare il campo e sarà titolare nel duo d'attacco, probabilmente con Sanchez, in ballottaggio con Lukaku che fin qui è stato chiamato agli straordinari. Probabilmente ci sarà la prima da titolare per Eriksen, solo subentrato nella partita col Milan, e con lui dovrebbero esserci ancora Brozovic e Barella. Sulle fasce, invece, spazio a Moses e Biraghi per far riposare Candreva e Young. Con Padelli in porta, visto l'infortunio di Handanovic, in difesa D'Ambrosio e Bastoni si giocano un posto accanto a Skriniar e de Vrij.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Le tre vittorie di fila collezionate tra campionato e Coppa Italia contro Lazio, Juventus e Sampdoria avevano riacceso il Napoli, che invece nell'ultimo match, al San Paolo con il Lecce, s'è spento di nuovo. Undicesimo in classifica, a 12 punti dalla zona Champions, ecco che la Coppa Italia diventa un'ancora di salvezza importante per la formazione di Gattuso. Per questo è prevedibile che l'allenatore calabrese schieri tanti dei suoi titolari. Anzitutto tornerà Manolas, a riposo con il Lecce, mentre al suo fianco c'è il ballottaggio Koulibaly-Maksimovic. Di Lorenzo a destra, data la squalifica di Hysaj, e Mario Rui a sinistra. In mediana dovrebbe rientrare Allan dal primo minuto, insieme a Demme e uno tra Zielinski (in vantaggio) e Fabian. In attacco, infine, sarà la volta di Mertens dal primo minuto: out Milik, Insigne ancora a sinistra e per l'ultimo posto sulla destra c'è ancora il dubbio tra Callejon e Politano.