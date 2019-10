Le probabili formazioni di Inter-Parma: è ballottaggio Asamoah-Biraghi

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo, oggi di nuovo in campo la Serie A con le tre gare in programma della nona giornata, che si concluderà domani alle 20.45 col posticipo Fiorentina-Lazio. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di questo turno di campionato.

COME ARRIVA L'INTER - Partiamo dalle certezze: D'Ambrosio è ancora out. Sensi migliora ma, a meno di sorprese, resterà per precauzione ai box fino al match di Bologna. Diversi gli acciaccati, da Ranocchia a Lukaku passando per De Vrij e Vecino: in difesa l'ex Lazio dovrebbe riposare, con Godin al centro, Skriniar e Bastoni ai suoi fianchi. Il belga, uscito al 65' contro il Borussia Dortmund, ha bisogno di giocare e domani dovrebbe partire dall'inizio con Lautaro: Esposito e Politano proveranno comunque a convincere Conte per una maglia da titolare. Vietato escludere sorprese. A sinistra ballottaggio Asamoah-Biraghi, per il resto centrocampo quasi obbligato: Candreva a destra, Barella-Brozovic-Gagliardini in mezzo.

COME ARRIVA IL PARMA - Doppio stop nell'attacco di D'Aversa: Inglese e Cornelius non partiranno per Milano. Diverse le soluzioni: avanzare Kucka nel ruolo di centravanti con Kulusevski e Gervinho ali, o accentrare il giovane scuola Atalanta e inserire dal primo minuto Karamoh sulla fascia. O infine schierare Sprocati come una sorta di falso nove. In difesa Dermaku insidia Gagliolo al fianco di Iacoponi, con Darmian e Pezzella terzini. Per quanto riguarda la mediana, se Kucka dovesse giocare in attacco (D'Aversa ha però spiegato che potrebbe essere la partita di Karamoh), è pronto Scozzarella assistito da Hernani e Barillà.