Le probabili formazioni di Juventus-Roma - Due dubbi per Fonseca

Fischio d'inizio alle ore 20.45.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di Coppa Italia per Juventus e Roma. Questa sera bianconeri e giallorossi si sfideranno all'Allianz Stadium per i quarti di finale del trofeo nazionale. Gara secca, da dentro o fuori, con la vincente che sfiderà in seminale chi passerà il turno fra Milan e Torino. La squadra di Sarri, che negli ottavi ha travolto 4-0 l'Udinese, è un rullo compressore e nell’ultima giornata di campionato ha allungato anche in testa alla classifica battendo il Parma e approfittando del mezzo passo falso dell’Inter a Lecce. La compagine di Paulo Fonseca ha superato in trasferta 2-0 il Parma nel turno precedente e in campionato ha iniziato il girone di ritorno con un successo in casa del Genoa, rialzando la testa dopo l'ultima sconfitta interna proprio contro la Juve, 2-1 all'Olimpico.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Pochi cambi per Maurizio Sarri, intenzionato ad arrivare in fondo alla competizione. In porta ci sarà Buffon mentre in difesa Danilo dovrebbe giocare sulla corsia di destra con Bonucci e Rugani al centro mentre Alex Sandro potrebbe recuperare a sinistra, come ha detto lo stesso Sarri in conferenza. Nel caso non ce la facesse, spazio a Matuidi abbassato sulla retroguardia. A centrocampo ci sarà Bernardeschi con Bentancur regista mentre il ruolo di mezzala sinistra sarà occupato da uno fra Matuidi, nel caso recuperasse Alex Sandro, o Rabiot. In attacco possibile turno di riposo per Dybala con Higuain a fare reparto con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

COME ARRIVA LA ROMA - Qualche dubbio di più invece per Paulo Fonseca che però deve fare i conti, come per gran parte della stagione, con tantissimi infortuni. In porta confermato Pau Lopez, decisivo contro il Genoa, in difesa Mancini e Smalling saranno i centrali con Kolarov che rientra a sinistra e Spinazzola a destra. In mediana Diawara farà coppia con uno fra Cristante e Veretout, possibile un turno di riposo all’ex Fiorentina, mentre alle spalle di Kalinic agiranno Florenzi, in ballottaggi con Under, Pellegrini e Kluivert. In caso di impiego dell’esterno turco, Florenzi scalerebbe sulla linea dei difensori con Spinazzola che dovrebbe rifiatare.