Le probabili formazioni di Lazio-Genoa: Hoedt al posto di Acerbi, Pandev out

vedi letture

Di seguito le ultime su Lazio-Genoa, raccolte dai nostri inviati:

▪ Lazio-Genoa - Domenica 2 maggio ore 12.30, stadio Olimpico

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Lazio 61 punti, Genoa 36 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA LAZIO - Contro il Genoa Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Acerbi: al suo posto Hoedt al centro della difesa, con Marusic e Radu ai suoi lati e Reina tra i pali. L’unico ballottaggio è a sinistra tra Lulic e Fares: a destra Lazzari, in mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti Correa e Immobile. Out anche Escalante, Luiz Felipe e Caicedo.

COME ARRIVA IL GENOA - Sfida insidiosa all’ora di pranzo per il Genoa che, dopo aver battuto 2-0 lo Spezia, se la vedrà in casa della Lazio. Davide Ballardini in conferenza stampa ha annunciato l'assenza di capitan Criscito: al suo posto Radovanovic, con Biraschi e Masiello. A centrocampo dovrebbe rimanere invariato il terzetto Strootman-Badelj-Zajc con Goldaniga e Zappacosta sugli esterni. In attacco mancherà Goran Pandev, fermato dal giudice sportivo. Il macedone dovrebbe essere rimpiazzato da Shomurodov che giocherà al fianco di Scamacca.