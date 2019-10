Le probabili formazioni di Lecce-Juve: CR7 riposa, forse anche De Ligt

9^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo, oggi di nuovo in campo la Serie A con le tre gare in programma della nona giornata, che si concluderà domani alle 20.45 col posticipo Fiorentina-Lazio. Grazie al contributo degli inviati di TuttoMercatoWeb.com sui campi d'Italia, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di questo turno di campionato.

COME ARRIVA IL LECCE - Ballottaggio in attacco per Liverani: ci sarà Babacar, bisogna scegliere chi giocherà al suo fianco tra Falco e Farias, col brasiliano favorito. Mancosu alle spalle del tridente. Un solo dubbio per quanto riguarda gli altri reparti: come terzino destro dovrebbe tornare Rispoli, ma c'è Meccariello pronto. Per il resto, si va verso la conferma dell'undici iniziale visto a San Siro: Tachtsidis in cabina di regia, con Tabanelli e Majer ai suoi lati. In difesa Calderoni a sinistra, Lucioni e Rossettini in mezzo.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Senza Cristiano Ronaldo e due elementi dell'Under 23, Sarri potrebbe cambiare volto all'attacco della sua Juventus affidandosi a Dybala e Higuain, supportati da Bernardeschi trequartista. A destra torna De Sciglio, ma il titolare sarà Danilo, mentre al centro della difesa uno tra Rugani e Demiral potrebbe giocare al posto di De Ligt. A centrocampo favorito Bentancur su Khedira.