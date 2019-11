Le probabili formazioni di Lione-Benfica: Garcia e Lage si giocano tutto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande equilibrio nel girone G di Champions League 2019/20 tanto che lo scontro tra Lione e Benfica può essere considerato uno spartiacque per entrambe: dopo 3 giornate, infatti, i francesi hanno totalizzato 4 punti mentre il Benfica è ultimo a quota 3, esattamente la metà rispetto al Lispsia capolista. Un match fondamentale soprattutto per i portoghesi, capaci di conquistare la prima vittoria nella massima competizione continentale proprio contro i transalpini e chiamati ora a confermarsi anche in terra francese per non vedere compromesse le speranze di passaggio del turno. Ad arbitrare il match sarà l'olandese Bjorn Kuipers con fischio d'inizio alle 21.

COME ARRIVA IL LIONE - “La partita di domani è cruciale per il nostro viaggio in Champions League” ha tuonato Rudi Garcia. L'ex allenatore della Roma non usa giri di parole per presentare il match contro i lusitani, ma arriverà a ridosso della partita con il dubbio legato alla presenza di Marcal e Terrier. Dovessero dare forfait entrambi Garcia dovrebbe schierare Lopes tra i pali, Dubois, Andersen, Denayer e Koné in difesa con Reine-Adélaïde, Tousart, Thiago Mendes e Aouar in mediana. In avanti, invece, ci saranno Depay e Dembélé a cercare di scardinare la difesa lusitana.

COME ARRIVA IL BENFICA - “Mi aspetto una partita molto combattuta, dobbiamo mostrare la forza del nostro collettivo per riuscire a vincere” ha dichiarato in conferenza stampa Bruno Lage, allenatore del Benfica. I portoghesi vogliono rilanciarsi definitivamente abbandonando l'ultimo posto nel girone G e per farlo dovrebbero contare su Vlachodimos tra i pali e la difesa a quattro composta da André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Florentino, Gabriel, Cervi e Pizzi mentre il tandem d'attacco sarà quasi certamente formato da Chiquinho e Vinícius.