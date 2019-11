Le probabili formazioni di Liverpool-Genk - Klopp valuta se fare turnover

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il poker in suolo belga, il Liverpool va a caccia di altri tre punti nel gruppo E di Champions League a campi invertiti, e questa sera - ore 21 - ospita il Genk. I Reds sono secondi nel raggruppamento, alle spalle del Napoli, e vincendo questa sera avrebbero l'opportunità sia di scavalcare la squadra di Ancelotti se non dovesse riuscire a fare altrettanto contro il Salisburgo, sia di mettere una bella distanza tra sé e gli austriaci in caso contrario. Difficile pensare che la squadra ospite, ancora a secco di vittorie e con un solo punto in tre partite, abbia qualche chance di uscire con un risultato utile da Anfield.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Klopp fa anche i conti con il calendario, e visto che nel prossimo fine settimana incombe la super sfida in Premier con il Manchester City, pensa a qualche mossa conservativa, come un cambio per reparto, anche visto il calibro poi non così elevato degli avversari. E allora davanti ad Alisson, potrebbe riposare Alexander-Arnold in favore di Gomez ad affiancare Lovren, Van Dijk e Robertson. In mezzo ci sarà Fabinho, con Alexander-Arnold e uno tra Keita e Wijnaldum: più quotato il primo. Davanti, almeno inizialmente, potrebbe rifiatare Firmino. Pronto Origi con Mané e Salah.

COME ARRIVA IL GENK - L'allenatore dei belgi Mazzu deve fare i conti con l'assenza last-minute del terzino Uronen, che non dovrebbe riuscire a recuperare in tempo: al suo posto, a sinistra in difesa nel 4-4-2, c'è De Norre. Gli altri difensori sono i due centrali Cuesta e Lucumi ed il terzino opposto, di spinta, Maehle. In mediana è sfida tra Hrosovsky ed Heynen per un posto con Berge, mentre sugli esterni dovrebbero agire Bongonda a sinistra e il giapponese Ito a destra. Davanti una coppia composta da Samatta, che ha riposato nel weekend, e Onuachu.