Le probabili formazioni di Man City-Porto: torna Gundogan, due stelle ancora out

Prende il via anche la Champions Leauge del Manchester City, di scena all'Etihad Stadium contro il Porto. I Citizens nell'ultima edizione della competizione sono stati eliminati a sorpresa ai quarti di finale dal Lione e sono vogliosi di partire subito bene nel proprio stadio. I portoghesi, invece, sulla carta hanno la possibilità di giocarsi il secondo posto del girone con Olympiakos e Marsiglia e quindi possono giocare a testa libera contro la squadra allenata da Guardiola.

COME ARRIVA IL MAN CITY - Gli inglesi sono reduci dalla vittoria in Premier League contro l'Arsenal, ottenuta tra le mura amiche grazie alla rete di Sterling. Il Man City dovrà fare a meno per l'esordio in Champions League di due stelle come Gabriel Jesus e de Bruyne che vanno ad aggiungersi alle assenze pesanti di Laporte e Mendy. Rodri sarà il regista davanti alla difesa, con Mahrez e Foden sugli esterni. In avanti Sterling farà coppia con Aguero.

COME ARRIVA IL PORTO - I portoghesi hanno pareggiato nell'ultima sfida di Primeira Liga in casa dello Sporting Lisbona, subendo il 2-2 in rimonta a tre minuti dalla fine e impedendo di arrivare a punteggio pieno dopo tre partite giocate. Il Porto dovrà fare a meno di Mbaye e Marcano, entrambi a causa di un problema al ginocchio. Pepe, ex Real Madrid, guiderà la linea difensiva dei suoi, mentre il tridente formato da Jesus Corona, Diaz e Marega dovrò impensierire i Citizens.