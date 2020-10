Le probabili formazioni di Marsiglia-Manchester City - Prima volta tra Villas-Boas e Guardiola

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 2ª giornata del Gruppo C della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021 l'Olympique Marsiglia del tecnico portoghese André Villas-Boas affronta gli inglesi del Manchester City del tecnico spagnolo Josep "Pep" Guardiola presso lo Stade Vélodrome.

COME ARRIVA IL MARSIGLIA - L'OM è momentaneamente al 3° posto in classifica del raggruppamento C dei gironi di Champions con 0 punti e, nell'ultimo turno della manifestazione, ha perso 1-0 fuori casa contro i greci dell'Olympiakos (Olympiakos Pireo vs Olympique de Marseille 1-0, 21 ottobre 2020).

Villas-Boas, che sfida per la prima volta in carriera Guardiola, sembra orientato ad optare per un 4-3-3 con Mandanda in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Sakai, Álvaro González, Balerdi ed Amavi. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Rongier, Kamara e Gueye. In attacco, il tridente Thauvin-Benedetto-Payet.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - I Citizens, che occupano attualmente il 1° posto in classifica del Gruppo C con 3 punti, sono reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro i portoghesi del Porto (Manchester City FC vs FC Porto 3-1, 21 ottobre 2020).

Guardiola, il quale deve fare a meno di quattro calciatori infortunati (Agüero, Fernandinho, Gabriel Jesus e Mendy), dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Ederson tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Walker, Rúben Dias, Eric García e João Cancelo. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Foden, Rodri e de Bruyne. Davanti, il trio formato da Mahrez, Sterling e Bernardo Silva.