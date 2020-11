Le probabili formazioni di Midtjylland-Ajax: olandesi decimati, solo 17 a disposizione di Ten Hag

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Live, pagelle e dichiarazioni post partita su TMW.

Nella terza giornata della fase a gironi della Champions League, per il gruppo D si affrontano sul terreno della MCH Arena di Herning i padroni di casa del Midtjylland e l'Ajax, mentre a Bergamo l'Atalanta riceverà il Liverpool. I danesi sono ancora in cerca non solo dei primi punti nel girone, ma anche del primo gol, avendo perso i primi due incontri con Atalanta e Liverpool rispettivamente per 4-0 e 2-0. Anche gli avversari, dopo la doccia fredda della rimonta subita al Gewiss Stadium, inseguono il primo successo in questa Champions League, e sperano di poter approfittare del difficile impegno della squadra di Gasperini per recuperare terreno in termini di classifica, ma dovranno fare i conti con una rosa gravemente falcidiata dalle assenze per Covid-19.

COME ARRIVA IL MIDTJYLLAND - Dopo un avvio di stagione positivo tra campionato e preliminari di Champions, i danesi hanno incontrato qualche battuta d'arresto a livello europeo e non solo. Nell'ultima giornata di campionato il Midtjylland ha infatti incassato una sonora sconfitta casalinga ad opera del Nordsjælland. In termini di formazione, le scelte di Priske dovrebbero discostarsi di poco dall'undici sceso in campo nell'ultimo turno europeo: Sviatchenko, che ha saltato il Nordsjælland, torna al centro della difesa, mentre a centrocampo Onyeka è favorito su Evander per affiancare Cajuste. Nel reparto offensivo Kaba, unica punta, sarà supportato da Dreyer, Sisto e Mabil.

COME ARRIVA L'AJAX - La notizia delle numerose positività al Covid-19 riscontrate tra i giocatori olandesi è arrivata soltanto nel pomeriggio di ieri, scuotendo un ambiente che si approcciava alla terza gara europea con relativa tranquillità. La squadra di Ten Hag era infatti reduce da un ampio successo in campionato contro il Sittard (5-2) che seguiva la vittoria a valanga per 13-0 sul Venlo di una settimana prima. Con le pesanti assenze dovute al Covid, che si sommano all'indisponibilità di Kudus, Onana e Klaassen per infortunio, sono soltanto 17 i calciatori volati in Danimarca. Tra i convocati figura anche l'argentino Nicolas Tagliafico, il cui impiego è però in dubbio. Il tecnico ha sottolineato in conferenza stampa che i giocatori biancorossi sono abituati a ruotare su più ruoli, ma l'impressione è che Ten Hag dovrà riadattare molti elementi per costruire il suo 4-3-3. Tra i pali ci sarà sicuramente l'esordio assoluto in prima squadra del giovane Kjell Scherpen: il ventenne portiere proveniente dalle giovanili è infatti l'unico disponibile per la trasferta europea.