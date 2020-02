vedi letture

Le probabili formazioni di Milan-Juventus - Ballottaggio Leao-Rebic per Pioli

Dopo la vittoria del Napoli a San Siro contro l'Inter stasera, sempre al Meazza, sarà il turno di Milan e Juventus, che si sfideranno nella semifinale di andata di Coppa Italia, sfida tra due squadre che arrivano alla partita deluse a modo loro dall'ultimo fine settimana di Serie A, con un denominatore comune: la Juve, perdendo a Verona, si è vista riagguantata al primo posto della classifica dell'Inter, proprio dopo il derby vinto in rimonta contro i cugini. Si gioca anche questa volta a 24 ore di distanza sul prato di San Siro, come avvenuto pure in occasione dei quarti.

COME ARRIVA IL MILAN - Pioli deve far rifiatare qualcuno dopo il faticoso derby di domenica sera, anche se sembra intenzionato a confermare gran parte dei titolari. Partendo dal portiere Donnarumma, fino a Theo Hernandez e la coppia Kjaer-Romagnoli. Conti è invece squalificato: spazio a Calabria. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1, con il tandem di mediani composto dai soliti Kessie e Bennacer. Largo a destra Castillejo, a sinistra si va verso il ballottaggio Rebic-Leao: favorito il primo. Calhanoglu più di Bonaventura sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Ibrahimovic.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Sarri ha a sua disposizione un giorno in più di riposo, e non sembra orientato a fare più di due-tre cambiamenti. A parte ovviamente il portiere, dove Buffon prenderà il posto di Szczesny, ma che è stato suo per anni. Nella linea difensiva sicuri di un posto o quasi Bonucci e Alex Sandro, mentre De Ligt e Cuadrado sono insidiati da Rugani e De Sciglio. In mezzo Pjanic prende il posto da play: come mezzali dovrebbero esserci Bentancur e Matuidi, favorito su Rabiot. Davanti tutto fa presagire a Dybala insieme a Ronaldo, con Ramsey alle loro spalle.