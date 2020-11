Le probabili formazioni di Milan-Lille: Ibrahimovic ancora titolare

Vincere per chiudere quanto prima il discorso qualificazione in Europa League e concentrarsi sul campionato: è questo l'obiettivo del Milan che scende in campo per la terza giornata del gruppo H di Europa League. Di contro, però, ci sarà il Lille, la principale antagonista nella corsa al primo posto dei rossoneri, attualmente secondi con 4 punti conquistati dopo due partite. Fischio d'inizio alle ore 21 allo stadio San Siro, a fischiare sarà l'arbitro polacco Bartosz Frankowski.

COME ARRIVA IL MILAN - "Siamo riusciti fino ad oggi di avere ottimi risultati in un periodo con molte partite. Incontriamo una squadra forte che sta bene come lo stiamo noi. Hanno velocità e qualità dobbiamo mettere in campo la nostra miglior prestazione possibile". Cpsì Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilai della sfida. L'allenatore rossonero si fida dei suoi e per questo schiererà un 4-2-3-1 con 5 cambi rispetto alla formazione che ha battuto l'Udinese nell'ultimo turno di campionato. A difendere i pali cisarà Tatarusanu con la linea difensiva composta da Dalot, Kjaer, Romagnoli e Hernandez. Kessie e Tonali agiranno in cabina di regia con il terzetto formato da Castillejo, Brahim Diaz e Krunic dietro l'insostituibile Ibrahimovic, pronto ancora una volta a guidare l'attacco rossonero.

COME ARRIVA IL LILLE - "Non è la partita decisiva del girone, ma è importante per il prosieguo della storia del girone" le parole del tecnico del Lille Galtier. I francesi, infatti, sono secondi nel gruppo H e riuscire a sbancare San Siro significherebbe prendersi la testa del girone. Il tecnico francese, per cercare l'impresa, dovrebbe affidarsi a classico 4-4-2 con Maignan tra i pali con Celik, Fonte, Botman, Bradaric in difesa. Sugli esterni spazio ad Araujo a destra e Bamba a sinistra con al centro André e Sanches. In avanti, invecem, la coppia Ikonè-Yilmaz.