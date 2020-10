Le probabili formazioni di Milan-Sparta Praga - Pioli non risparmia Ibrahimovic

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 18:55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 2ª giornata del Gruppo H della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021 il Milan del tecnico Stefano Pioli affronta i cechi dello Sparta Praga del tecnico Václav Kotal presso lo Stadio San Siro "Giuseppe Meazza" di Milano.

COME ARRIVA IL MILAN - I rossoneri sono attualmente al 2° posto in classifica del raggruppamento H dei gironi di Europa League con 3 punti e, nella giornata precedente, hanno vinto 2-0 fuori casa contro gli scozzesi del Celtic (AC Milan vs Celtic FC 2-0, 22 ottobre 2020).

Pioli, che deve continuare a fare a meno di Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge risultati positivi ai test per il COVID-19 nella giornata di lunedì, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1 con Tătărușanu tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Calabria, Kjær, Romagnoli e Diogo Dalot. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta da Tonali e Bennacer, agiranno Samu Castillejo, Krunić e Brahim Díaz rigorosamente da destra a sinistra. Davanti, come unico terminale offensivo, Ibrahimović.

COME ARRIVA LO SPARTA PRAGA - I granata, che occupano momentaneamente il 4° ed ultimo posto in classifica del Gruppo H della fase a gironi dell'Europa League, sono reduci dalla sconfitta esterna 4-1 contro i francesi del Lille (AC Sparta Praha fotbal vs LOSC Lille 1-4, 22 ottobre 2020).

Kotal, il quale deve fare a meno di Ladislav Krejčí squalificato, sembra orientato ad optare per un 4-3-3 con Heča in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Sáček, Lischka, Vitík ed Hanousek. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Trávník, Dočkal e Pavelka. In attacco, il tridente Vindheim-Juliš-Moberg Karlsson.