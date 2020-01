Le probabili formazioni di Milan-Torino - Riecco Piatek, con lui Rebic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una delle squadre più in forma del campionato sfida la più grossa delusione dell'ultima giornata. Stasera il Milan attende il Torino a San Siro enlla sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia. La vincente raggiungerà la Juventus (che la scorsa settimana si è sbarazzata della Roma) in semifinale. E sul fronte formazioni stasera è prevista più di qualche novità.

COME ARRIVA IL MILAN - Con quattro vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato, il Milan ha fatto il pieno di autostima e arriva carichissimo a questo match. La Coppa, l'unico altro fronte sul quale i rossoneri competono, può voler dire tanto nella stagione della formazione di Pioli, anche perché vorrebbe dire tenersi aperta un'altra strada per l'Europa League. Il tecnico ex Fiorentina darà una chance dal primo minuto a Piatek, che dall'arrivo di Ibrahimovic ha giocato davvero poco. A fargli spazio proprio lo svedese, ma resterà fuori anche Leao, con Rebic titolare davanti. In difesa Musacchio torna ad affiancare Romagnoli, mentre in mediana Krunic giocherà accanto a Bennacer, con Castillejo e Bonaventura sulle fasce probabilmente.

COME ARRIVA IL TORINO - Le sette scoppole prese in faccia dall'Atalanta hanno fatto male al Torino, cominciando a far traballare la panchina di Walter Mazzarri. Questa sfida diventa determinante anche da questo punto di vista, perché dalla proprietà chiedono una reazione, almeno nell'atteggiamento, fermo restando che c'è una semifinale di Coppa Italia in palio. Per questo il tecnico di San Vincenzo potrebbe giocarsela con gran parte dei titolari, a cominciare dalla linea difensiva. Dovrebbe cambiare solo un uomo, Bremer (o Lyanco?) per Djidji, rispetto ai titolari di campionato. In mediana uomini contati, vista la squalifica di Meité e l'infortunio di Baselli. Rispetto al match con l'Atalanta torneranno Rincon e Ola Aina e partiranno dal primo minuto. Potrebbe riposare anche uno tra Verdi e Berenguer, mentre è inamovibile Belotti.