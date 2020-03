Le probabili formazioni di Napoli-Inter - C'è Mertens. Torna Handanovic, out Eriksen

In un momento in cui il calcio giocato è a serio rischio a causa dell'emergenza Coronavirus, in cui i dubbi e le polemiche scuotono tutto il movimento, dopo il rinvio di Juventus-Milan l'altra semifinale di Coppa Italia, quella tra Napoli e Inter, dovrebbe giocarsi. Appuntamento giovedì sera in un San Paolo a porte aperte, si riparte dalla vittoria per gli azzurri, di misura, all'andata a San Siro.

COME ARRIVA IL NAPOLI Cinque vittorie nelle ultime sei partite giocate, tra cui quella determinante di otto giorni fa con l'Inter, ed una serie di certezze che sembrano ormai ritrovate. Il Napoli si presenta così a questa sfida fondamentale per il finale di una stagione che, almeno in campionato, fin qui è stata disastrata. Rino Gattuso, l'uomo che ha ridato equilibrio agli azzurri, ha ancora diversi dubbi da sciogliere. Le due certezze dovrebbero essere i rientri di Demme e Mertens dal primo minuti. Quest'ultimo è in vantaggio su Milik, che in settimana non s'è allenato regolarmente, e accanto a lui ci saranno Insigne e Callejon, con Politano che si riaccomoderà in panchina. La maggior parte dei nodi riguardano le mezzali. Uno tra Allan, Elmas, Zielinski, Fabian in lotta per due posti, con i primi due in leggero vantaggio. In difesa confermati i quattro visti col Torino.

COME ARRIVA L'INTER Con il Ludogorets un buon test, poco di più. In campionato l'Inter è ferma da quel 2-1 di Roma con la Lazio che ha frenato i nerazzurri nella lotta scudetto con Juventus e biancocelesti. Se ci si aggiunge la sconfitta con il Napoli all'andata, s'intuisce che la formazione di Conte qualche risposta dovrà darla. A questo big match ci arriva riposata, l'allenatore salentino potrà così schierare un undici poco modificato rispetto al solito. E sorride perché tra i pali ritrova Handanovic, dopo il suo infortunio al mignolo. In difesa inamovibili Skriniar e de Vrij, ballottaggio tra D'Ambrosio e Godin per l'altra maglia. Sugli esterni out Moses, i titolari saranno Candreva e Young. L'esclusione eccellente potrebbe riguardare Eriksen: in mediana sono favoriti Barella e Vecino accanto a Brozovic. La-Lu, Lautaro-Lukaku, la coppia d'attacco.