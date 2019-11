Le probabili formazioni di Napoli-Salisburgo - C'è Lozano. Elmas dal 1'

Fischio d'inizio ore 21.00. Diretta testuale, pre-partita e post-gara su TMW

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli per staccare il pass per gli ottavi di finale con due turni d'anticipo. Il Salisburgo per restare a galla, per non vivere la parte conclusiva della fase a gironi con l'unico obiettivo di restare davanti al Genk e partecipare all'Europa League a partire dai 16esimi. Andrà in scena con queste motivazioni la sfida del San Paolo tra Napoli e Red Bull Salisburgo, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi.

Entrambe inserite nel gruppo E insieme ai campioni di Belgio (Genk) e ai campioni d'Europa (Liverpool) in carica, le due squadre arrivano da momenti diametralmente opposti. Dopo la vittoria in terra austriaca, la squadra di Ancelotti ha infatti collezionato solo due punti in tre gare di Serie A. Il Salisburgo, dopo il ko interno contro i partenopei, ha invece allungato al primo posto con due vittorie in altrettante gare e ha staccato il pass per i quarti della coppa nazionale battendo 5-0 l'Ebreichsdorf. Arbitrerà il match il fischietto polacco Szymon Marciniak.

Come arriva il Napoli - Qualche cambio, ma nemmeno troppi. Rispetto alla squadra scesa in campo sabato pomeriggio all'Olimpico, Carlo Ancelotti cambierà un paio di pedine senza però snaturare l'undici che ha perso contro la Roma. Dopo tre gare consecutive Arkadiusz Milik dovrebbe accomodarsi in panchina: verrà confermato Mertens dal primo minuto, col messicano Lozano al suo fianco. Allan dopo l'infortunio è rientrato nella lista dei convocati, ma in mezzo al campo insieme allo spagnolo Fabian Ruiz dovrebbe esserci il macedone Elmas, favorito su Zielinski. Callejon e Insigne gli esterni di centrocampo, Di Lorenzo e Mario Rui gli esterni di difesa. Davanti a Meret, verranno confermati Manolas e Koulibaly.

Come arriva il Red Bull Salisburgo - Senza Walke, Stanković, Bernede, Prevljak e Farkas, il Red Bull Salisburgo scenderà in campo con Coronel tra i pali e con una difesa a quattro composta da Kristensen, Wober, Onguene e 17Ulmer. Daka e Minamino saranno gli esterni di centrocampo, Junuzovic e Mwepu agiranno in cabina di regia anche se per il match del San Paolo ha recuperato Szoboszlai. Haaland e Hwang i due attaccanti.