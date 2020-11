Le probabili formazioni di Roma-Cluj - Nuova chance in attacco per Borja Mayoral

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Scontro al vertice nel girone A di Europa League. La Roma ospiterà alle 18.55 il Cluj per provare a fare un passo importante verso il passaggio del turno. La squadra di Paulo Fonseca è reduce dal pareggio a reti bianche contro il CSKA Sofia, arrivato dopo il successo in rimonta sul campo dello Young Boys. La formazione di Petrescu ha effettuato lo stesso percorso con un successo all’esordio in casa dei biancorossi bulgari, 2-0 il finale, prima di pareggiare fra le mura amiche contro i gialloneri svizzeri. I giallorossi sono imbattuti in Serie A, contando che l’unica sconfitta contro il Verona è arrivata a tavolino, e nell’ultimo match si sono imposti 2-0 contro la Fiorentina. Il Cluj invece è classificato al terzo posto e nell’ultimo match di campionato ha perso in casa contro il Gaz Metan, match che ha frenato la ricorsa dei granata alla vetta.

COME ARRIVA LA ROMA - Paulo Fonseca cambia ancora come sempre in Europa League. Fra i pali ci sarà il portiere di coppa Pau Lopez mentre in difesa il trio formato da Fazio, Kumbulla e Juan Jesus. A centrocampo Cristante farà coppia con Villar mentre le corsie laterali dovrebbero essere composte da Bruno Peres e Spinazzola. In attacco possibile una nuova chance per Borja Mayoral che sarà innescato alle spalle da Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

COME ARRIVA IL CLUJ - Dan Petrescu dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Balgradean a difendere i pali granata, Susic e Camora sulle corsie laterali mentre i centrali saranno Vinicius e Burca. A centrocampo spazio a Djokovic e Hoban mentre in attacco Debeljuh dovrebbe essere innescato alle spalle da Rondon a destra, Deac a sinistra e Paun-Alexandru al centro.