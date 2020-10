Le probabili formazioni di Roma-CSKA Sofia: soliti cambi per Fonseca

vedi letture

Seconda giornata della fase a gironi di Europa League, la Roma fa il suo debutto stagionale in campo internazionale allo Stadio Olimpico contro i bulgari del CSKA Sofia dopo la vittoria in rimonta ottenuta giovedì scorso nella complicata trasferta di Berna con lo Young Boys. Per i giallorossi è una gara quasi decisiva in vista dell'accesso alla seconda fase, per gli ospiti sarà invece una sorta di "ultima chiamata" perché ci sarà da riscattare il ko interno con il Cluj.

COME ARRIVA LA ROMA - Paulo Fonseca dovrà rinunciare nuovamente allo squalificato Mancini, chiamato a scontare il secondo dei tre stop imposti dalla UEFA dopo l'espulsione rimediata nella scorsa stagione contro il Siviglia: out anche Santon, che ha accusato un problema fisico alla vigilia. Nella formazione capitolina, reduce dal 3-3 in campionato contro il Milan, ci saranno le "solite" variazioni nel 3-4-2-1: Mirante in porta, in difesa probabile rientro di Smalling con Fazio e Juan Jesus, sulle corsie esterne spazio a Karsdorp e Bruno Peres con Pellegrini-Cristante coppia centrale. Sulla trequarti agiranno Villar e Carles Pérez alle spalle di Mayoral.

COME ARRIVA IL CSKA SOFIA - Vietato fallire l'appuntamento di questa sera per il team bulgaro, che nella prima uscita è stato punito per due reti a zero dai rumeni del Cluj. Non è sicuramente memorabile il momento di forma dei "soldati", che stanno facendo fatica anche in campionato: l'ultimo pareggio in casa dell'Arda (1-1) è costato la panchina al tecnico Stamen Belchev con la squadra che si ritrova quinta in graduatoria a -7 dalla capolista Lokomotiv Plovdiv. Per la Roma, insomma, quello odierno non dovrebbe essere un ostacolo così insidioso: sarà 4-2-3-1 per gli ospiti con Sinclair, Rodrigues ed Henrique dietro a Sowe.