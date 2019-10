Le probabili formazioni di Roma-'Gladbach: ipotesi Fazio in mediana

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se Atene piange, Sparta non ride. Un vecchio detto che coglie pieno il momento di Roma e Borussia Monchengladbach in vista della sfida di questa sera valida per la terza giornata del Gruppo J di Europa League. Da una parte infatti, c'è la Roma di Fonseca che sta vivendo un periodo nero per gli infortuni che continuano a falcidiare la rosa giallorossa costringendo il tecnico portoghese a compiere delle scelte praticamente obbligate in tutti i ruoli. Dall'altra ci sono i tedeschi con il tecnico Marco Rose che ha 9 giocatori out per infortunio e Stindl che raggiungerà la squadra nella Capitale solo all'ultimo per la nascita del figlio.

COME ARRIVA LA ROMA - Come detto, la Roma avrà gli uomini contati e la formazione che andrà in campo potrebbe anche stupire per alcuni giocatori che andranno in campo in ruoli decisamente diversi dal solito. Stiamo parlando soprattutto di Fazio che, vista la moria di mediani, potrebbe giocare al fianco di Veretout a centrocampo come già fatto agli albori della propria carriera. A destra, davanti a Pau Lopez, agirà Spinazzola, a sinistra Kolarov e come centrali Smalling e Mancini. Alle spalle dell'unica punta Dzeko, già rientrato con la mascherina nella gara contro la Sampdoria, ci saranno Florenzi a sinistra, sulla trequarti Zaniolo e a destra Kluivert, espulso nell'ultimo match di campioonato contro i blucerchiati.

COME ARRIVA IL 'GLADBACH - Il tecnico dei tedeschi, a causa delle molte assenze, è costretto a confermare dieci/undicesimi della sfida persa nell'ultimo turno di campionato per 1-0 contro il Borussia Dortmund. In porta ci sarà il veterano Sommer, difeso da una linea a quattro composta da Lainer, Jantschke, Elvedi e Wendt; in mediana i tre schierati da Rose dovrebbero essere Benes, Kramer e Zakaria; mentre in attacco, insieme a Embolo punta centrale, dovrebbero giocare Thuram, figlio del grande ex Juventus e Parma Lilian, e Hermann che dovrebbe prender e il posto di Plea, in campo contro i gialloneri ma escluso all'Olimpico.