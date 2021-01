Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria: sulla trequarti c'è il dubbio Pedro

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Roma-Sampdoria, raccolte dai nostri inviati.

▪ Roma-Sampdoria: domenica 3 gennaio ore 15.00

▪ Stadio: Olimpico

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA ROMA - Se Javier Pastore è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’operazione dell’11 agosto scorso e spera in una convocazione già con la Sampdoria, diversamente andrà a Mirante e Spinazzola, entrambi alle prese con una lesione ai flessori. I due non ci saranno e al loro posto giocheranno rispettivamente Pau Lopez e Bruno Peres, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Calafiori. A completare il reparto mediano ci saranno Karsdorp con Veretout e Villar, mentre i tre centrali dovrebbero essere Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla trequarti dubbio Pedro con Pellegrini che potrebbe partire titolare al suo posto con al fianco Mkhitaryan. Dzeko sarà il terminale offensivo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Il 2021 della Sampdoria riparte dall’Olimpico di Roma. Mister Claudio Ranieri potrebbe ritrovare Bereszynski dal primo minuto sulla corsia di destra. La presenza del polacco non è certa al 100% e l’alternativa rappresentata da Thorsby è sempre valida. Al centro Tonelli e Yoshida si giocano una maglia da titolare al fianco di Colley con Augello a sinistra a completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero. A centrocampo Adrien Silva agirà insieme a Ekdal con Candreva e Jankto sulle corsie laterali. In attacco, con Keita Balde squalificato, Quagliarella verrà innescato da Verre, favorito su Gaston Ramirez.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.