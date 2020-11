Le probabili formazioni di Salisburgo-Bayern: bavaresi in Austria per avvicinare la qualificazione

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle del match e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Tra oggi e domani si conclude la prima parte della fase a gironi della Champions League. Tra le partite in programma per il Gruppo A figura Salisburgo-Bayern Monaco, due squadre che arrivano a questa sfida con sentimenti diametralmente opposti. Gli austriaci, avendo conquistato 1 punto nelle prime 2 gare, non possono permettersi ulteriori passi falsi. I bavaresi, dal canto loro, sono a punteggio pieno e vogliono chiudere quanto prima la pratica qualificazione. Un match comunque tutt’altro che scontato, in programma alla Red Bull Arena. Fischio d’inizio alle ore 21.00, dirige il match il Sig. Aleksey Kulbakov.

COME ARRIVA IL SALISBURGO – Non perdere fiducia nelle proprie chances di qualificazione, guardando le prestazioni prima dei risultati. Questo deve essere lo spirito del Salisbugo per affrontare il Bayern, avversario più difficile del girone nonché candidato principale per la vittoria finale. Gli austriaci, infatti, contro l’Atletico Madrid hanno dimostrato di avere la dimensione per restare in Champions, avendo messo in difficoltà i Colchoneros per larghi tratti della gara. Un atteggiamento da mostrare anche contro i bavaresi, con uno schieramento che non dovrebbe contare su Daka. L’attaccante zambiano si è infortunato nel corso del match contro l’Atletico: al suo posto Koita.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO – Così come nella passata stagione, i bavaresi stanno avendo un feeling straordinario con la vittoria. In questo inizio di stagione, tra tutte le competizioni, la formazione di Flich ha perso solo una gara su 11. Per il resto solo successi, di cui 2 nei precedenti incontri di Champions contro Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca. Battere il Salisburgo permetterebbe al Bayern di archiviare quasi matematicamente il discorso qualificazione già dopo 3 partite, potendo quindi concentrarsi sulle altre competizioni. Una sfida di cui non farà parte Davies, alle prese con un problema alla caviglia. In campo al suo posto Hernandez.