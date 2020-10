Le probabili formazioni di Salisburgo-Lokomotiv: in gioco il ruolo di outsider del gruppo A

vedi letture

Ci si gioca il ruolo di outsider del girone A di Champions League nella sfida tra Salisburgo e Lokomotiv: difficile sognare la qualificazione in un gruppo che comprende anche Bayern Monaco e Atletico Madrid, ma la sfida tra austriaci e russi, nonostante sia solo la prima, potrebbe già essere decisiva per il terzo posto, quello che vale l'accesso all'Europa League.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Quattro vittorie su quattro per il Salisbrugo in campionato e ora la squadra di Marsch vuole continuare la propria marcia anche nella massima competizione continentale. Per farlo il tecnico degli austriaci, che deve rinunciare all'infortunato Bernebe, dovrebbe schierare tra i pali Stankovic e nella linea difensiva a 4 Ulmer, Wöber, Onguéné e Vallci. In mediana, invece, oltre alla stella Szoboszlai dovrebbero trovare posto Junuzović, Mwepu, Okugawa mentre la coppia offensiva sarà formata da Koita e Daka

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV - Quattro vittorie consecutive per la Lokomotiv in campionato, distante 3 punti dalla vetta, che vuole continuare il periodo felice anche in Champions League. I russi sono considerati la cenerentola del gruppo A, ma il tecnico Nikolic vuole stupire nonostante le assenze di Ignatyev, Rajković e Barinov e per farlo si affida ai suoi fedelissimi. A difendere i pali ci sarà Guilherme mentre in difesa, qualora non dovesse riuscire a recuperare Corluka, agiranno Zhivoglyadov, Lystsov, Murilo e Rybus. A centrocampo spazio a Zhemaletdinov, Magkeev, Krychowiak e Miranchuk mentre a cercare di scardinare la difesa autriaca ci saranno Zé Luís e Lisakovich.